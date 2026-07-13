Sorprendentemente, para el director técnico de Francia, Didier Deschamps, España es la principal candidata para quedarse con el trofeo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

En conferencia de prensa, el timonel de Les Bleus, de manera astuta, le mandó la obligación a La Roja, sobre todo, por el resultado de sus dos últimos enfrentamientos.

“Por lo que ha hecho desde el primer partido y en el resto [del Mundial], España ha confirmado el ser la favorita. No quiero poner presión en Luis y su equipo, él sabe que la gente está esperando mucho de España. Conocemos sus fortalezas y somos conscientes de la calidad de sus jugadores… nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes”, estableció.

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España ya prepara la Semifinal del Mundial 2026 ante Francia. FOTO: AP

No obstante, el campeón del mundo como jugador (Francia 1998) y entrenador (Rusia 2018) afirmó que este partido no lo toma como una venganza porque los últimos resultados fueron en diferentes contextos.

“No es ningún tipo de revancha, nos ganaron dos partidos, pero yo ya miro el partido de mañana. Aquí no hay lecciones que aprender, los jugadores son los mimos y no estamos hablando del mismo nivel de las selecciones. Mañana va a ser una pelea sobre el césped, va a ser espectacular”, adelantó.

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A pesar de que le pasó el favoritismo a España, el seleccionador francés manifestó que, tanto él como sus futbolistas, tienen el objetivo de acceder a su tercera final de Copa del Mundo consecutiva.

“Tenemos un muy buen equipo y jugadores de gran calidad, veremos si pueden marcar la diferencia para clasificarnos a la gran final; sólo hay un puesto y queremos buscarlo. Somos muy competitivos y vamos a hacer todo lo posible para obtenerlo, no estaremos satisfechos si no lo conseguimos, queremos estar en la final”, expresó.

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Para finalizar, Didier Deschamps añadió que tiene bastante claro cuáles serán las claves que marcarán el rumbo de la semifinal entre Francia y España: “Evitar cometer errores tontos y planificar con minuciosidad todos los detalles”.