El Club América hizo oficial la presentación de su nuevo uniforme de local para la temporada 2026-27, una indumentaria que servirá como parte de las celebraciones rumbo al 110 aniversario de la institución.

La escuadra azulcrema anunció el lanzamiento mediante sus plataformas digitales con el mensaje que apuntó a su legado en el balompié.

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“La grandeza continúa, Adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario“, se lee en el comunicado del club de Coapa.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



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La publicación recibió una respuesta positiva por parte de los seguidores, quienes aguardaban la presentación oficial para adquirir la nueva playera.

¿Cómo lucen los detalles de la camiseta del América?

El uniforme apuesta por una base en tono amarillo crema que domina toda la prenda. Sobre el pecho destaca un patrón de gran tamaño inspirado en el escudo del club, mientras que el emblema oficial de las Águilas y el logotipo de Adidas aparecen al centro como protagonistas del diseño.

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Las mangas recuperan detalles en azul marino y rojo, una combinación que recuerda algunos de los uniformes más representativos de las décadas de los 80 y 90.

En los hombros sobresalen las tradicionales tres franjas en negro y rojo, mientras que en la parte posterior del cuello aparece la frase "Grandes de Corazón", un mensaje que rinde homenaje a la pasión de la afición americanista.

La camiseta, elaborada por Adidas, ya se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados y busca fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición a través de un diseño con fuerte carga histórica.

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Santiago Baños, presidente deportivo del club, destacó el significado de esta nueva camiseta. “Rumbo a nuestro 110 aniversario, esta camiseta simboliza lo que representa nuestra institución: historia, liderazgo y búsqueda permanente de excelencia”.

En cuanto a los precios, la versión para aficionados tiene un costo de mil 999 pesos, mientras que la edición para jugador alcanza los 2 mil 999 pesos. Las camisetas de manga larga se ofrecen en 2 mil 199 pesos para la versión fan y 3 mil 199 pesos para la versión profesional.

América estrenará esta equipación en el torneo Apertura 2026, donde debutará el próximo 18 de julio frente a Querétaro en el Estadio Corregidora, con la expectativa de iniciar una nueva etapa deportiva acompañada por un uniforme que celebra más de un siglo de historia.