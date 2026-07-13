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A un día de que colectivos de madres buscadoras instalarán un memorial en el Ángel de la Independencia por los más de 135 mil desaparecidos en el país, incluida Ana Amelí quien se perdió hace un año en el Ajusco, la estructura fue retirada.
"Así como ese antimonumento desaparece de noche, también desaparecen las personas"
El antimonumento fue colocado este domingo 12 de julio y mostraba la frase: “México campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026”, como una forma de visibilizar la crisis de personas desaparecidas en el país y a un año de la desaparición de la estudiante de la UNAM.
EL UNIVERSAL visitó el sitio donde se colocó el memorial y actualmente se observa tierra removida y una zona de pasto afectada, además, algunos rastros de los trabajos realizados para colocar la estructura y una barda naranja.
Al lugar acudió Vanessa Gámez, la mamá de Ana Amelí, quien refirió que pusieron el antimonumento, memorial o placa para recordar que hay más de 135 mil desaparecidos y al parecer ese recordatorio le incomoda al gobierno federal y local. “Les duele, les avergüenza”, dijo.
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Comentó que si no le quieren devolver la placa, será que los criminales son ellos, pues así como ese antimonumento desaparece de noche, también desaparecen las personas.
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Recordó que su hija no ha sido localizada por la ineptitud de las autoridades.
Cinco personas quitaron antimonumento por desaparecidos
De acuerdo con los colectivos, el retiro ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada.
Un video difundido en redes sociales muestra a cerca de cinco personas ingresando a la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, quienes presuntamente violaron la barrera de protección tipo popotillo para acceder al sitio.
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En las imágenes se observa cómo los sujetos envuelven el antimonumento con bolsas negras y posteriormente lo desprenden del lugar para retirarlo.
De acuerdo con comerciantes ubicados en los alrededores del Ángel de la Independencia, el antimonumento fue retirado durante la madrugada y mañana de este lunes.
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"Cuando llegamos en la mañanita ya se estaban llevando lo último", comentó una vendedora de dulces.
Mencionó que no reconoció a quienes se llevaron la pieza.
"Ni vimos bien quién, pero es una tristeza la verdad", dijo.
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¿Qué dicen las autoridades?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, a revisar el retiro del Anti-Monumento en memoria de personas desaparecidas que colocaron colectivos de búsqueda en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
“Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad”, se limitó a decir durante su conferencia de prensa de este lunes.
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El retiro ocurrió durante la madrugada de este lunes, denunciaron colectivos, apenas unas horas después de que colectivos de búsqueda colocaron el antimonumento en el Ángel de la Independencia, tras la marcha por el primer aniversario de la desaparición de Ana Amelí.
En un video difundido en redes sociales se aprecia a unas personas ingresar a la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, para retirar el antimonumento.
dmrr
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