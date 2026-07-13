Para millones de espectadores, Sam Neill siempre será el hombre que se enfrentó a los dinosaurios. Su interpretación del doctor Alan Grant en "Jurassic Park" lo convirtió en uno de los rostros más icónicos del cine de los años 90 y en el protagonista de una de las franquicias más exitosas de la historia.

Sin embargo, esa fue apenas una parte de una carrera que se extendió por más de cinco décadas y que lo llevó del cine de autor a Hollywood, la televisión y el teatro.

El actor neozelandés falleció la madrugada de este lunes a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde revelaron que pasó sus últimos días en Sidney junto a sus seres queridos.

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Originario de Irlanda, Nigel John Dermot Neill (su nombre real), llegó a Nueva Zelanda siendo aún un niño, donde encontró no solo un hogar, sino su vocación

Antes de convertirse en actor, Neill estudió derecho, sin embargo, abandonó la universidad para integrarse a compañías teatrales y, poco después, comenzó a trabajar en cine. Su primer gran papel llegó en 1977, con la cinta "Sleeping Dogs" considerada la primera producción neozelandesa estrenada en Estados Unidos.

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Para los 80 y con una carrera ya despuntando, apareció en películas como "Posesión", "Un grito en la oscuridad" y "La profecía III", papeles que le abrieron la puerta a una de las sagas más exitosas del cine: "Jurassic Park".

En 1993 ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y tres premios Oscar por su trabajo en "El piano", además fue elegido por Steven Spielberg para dar vida al paleontólogo Alan Grant, un personaje que originalmente había sido pensado para Harrison Ford.

La película revolucionó el cine y convirtió a Neill en una estrella internacional. El actor retomó el papel en "Jurassic Park III" (2001) y casi dos décadas después volvió a reunirse con Laura Dern y Jeff Goldblum para "Jurassic World Dominion", cerrando así un ciclo de casi 30 años.

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Aunque para más de una generación siempre será el inolvidable Alan Grant, Neill nunca permitió que ese papel definiera toda su carrera. Participó en más de 150 producciones entre cine y televisión.

Su Trayectoria incluye títulos como "Wimbledon", "The Vow", "Escape plan", " El hombre bicentenario", "Peter Rabbit", "Thor: Ragnarok" y "Thor: love and thunder", del UCM (universo cinematográfico de Marvel).

El actor se sumo a la franquicia de "Avengers". Foto: IMDB.

En 2023 publicó sus memorias, "¿Te lo conté alguna vez?", libro en el que reveló que había sido diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer muy agresivo.

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Apenas, en abril pasado, aseguró que la enfermedad estaba en remisión, aunque continuaba con un tratamiento para mantener la enfermedad bajo control; incluso, afirmó que pese a todo no estaba listo para retirarse de la actuación.

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