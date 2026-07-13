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Mérida, Yucatán. - Al concluir el primer semestre del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió cuatro recomendaciones dirigidas a ayuntamientos y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La primera recomendación, 01/2026, fue dirigida al municipio de Tekantó por incumplir durante años un laudo laboral emitido desde el 2013 a favor de tres extrabajadores municipales
En la recomendación 02/2026, acreditó violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos de la Policía Municipal de Akil, luego del fallecimiento de un hombre de 25 años mientras se encontraba bajo custodia de los agentes en mayo del 2022.
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El caso se originó tras la muerte del detenido, cuyo cuerpo presentaba diversas lesiones que motivaron la apertura de una investigación de oficio.
La recomendación 03/2026 fue dirigida al Cabildo de Tahdziú por diversas conductas atribuidas al presidente municipal Pedro Yah Sabido, denunciadas por regidores del Ayuntamiento.
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Finalmente, la recomendación 04/2026 fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por hechos ocurridos en enero de 2023, cuando un motociclista lesionado en un accidente de tránsito y su hermano menor de edad denunciaron haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y malos tratos por parte de elementos estatales.
En todos estos casos, la CODHEY acreditó violaciones que van, desde el incumplimiento de resoluciones judiciales, hasta detenciones arbitrarias, violencia institucional, discriminación y la muerte de una persona bajo custodia policial.
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dmrr
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