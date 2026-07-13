La compañía tecnológica Meta determinó restringir y retirar de manera abrupta una de sus más recientes herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de la plataforma Instagram.

La función, denominada Muse Image (desarrollada por el laboratorio Meta Superintelligence Labs), permitía a los usuarios crear y modificar imágenes o videos integrando rostros y contenidos de cuentas públicas mediante el sistema de menciones, todo esto sin requerir una autorización expresa de los titulares de los perfiles.

La medida fue adoptada por la firma multinacional luego de registrarse una oleada de quejas globales relacionadas con la vulneración de la privacidad y la seguridad de los datos personales.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la propia empresa Meta, la corporación admitió que "esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible", reconociendo implícitamente el descontento de la comunidad digital ante una configuración que venía activada de forma automática por defecto para los internautas.

Así traduce Meta tus Reels al español con IA y tu propia voz. Imagen: especial

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Presión sindical de Hollywood y alertas de seguridad digital

La inclusión de esta tecnología encendió las alarmas de diversos sectores profesionales, destacando el posicionamiento del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists). La organización gremial calificó la implementación tecnológica de "imprudente" y advirtió sobre los peligros inherentes a la creación de réplicas digitales y deepfakes no consensuados en la red. A través de un pronunciamiento formal, el sindicato sentenció que "cualquier cosa que no sea un consentimiento explícito y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable".

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A las protestas se sumaron figuras de la industria del entretenimiento, como la actriz Hannah Einbinder, quien exhortó públicamente a las audiencias a revisar sus perfiles ante los riesgos de exposición.

Tras la remoción del software, portavoces de SAG-AFTRA manifestaron conformidad con la rectificación de la empresa de tecnología, señalando que la suspensión de la herramienta constituye una acción responsable ante los daños evidentes que puede causar el uso desmedido de identidades gráficas sin filtros previos de validación.

Pregúntale a Meta AI de WhatsApp cualquier cosa referente al Mundial utilizando palabras clave. Foto: Unsplash

Directrices para la gestión de datos según los canales oficiales de Meta

A pesar de la desactivación de la función Muse Image, el debate sobre el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con insumos de los usuarios permanece vigente. De acuerdo con el Centro de Ayuda de Instagram (Instagram Help Center), plataforma especializada de soporte técnico de la aplicación, los usuarios poseen la facultad de restringir de forma manual el uso de sus materiales para futuros desarrollos del chatbot Meta AI.

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El procedimiento técnico de protección, sintetizado punto por punto a partir de las recomendaciones del soporte oficial se detalla a continuación:

Acceso al perfil: Ingresar a la aplicación de Instagram y dirigirse a la sección del perfil personal.

Ingresar a la aplicación de Instagram y dirigirse a la sección del perfil personal. Menú de configuración : Seleccionar las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha de la pantalla.

: Seleccionar las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha de la pantalla. Sección de contenido: Desplazarse de forma vertical en el listado hasta localizar la opción denominada Compartir y reutilizar (o Sharing and reuse).

Desplazarse de forma vertical en el listado hasta localizar la opción denominada Compartir y reutilizar (o Sharing and reuse). Desactivación de permisos: Ubicar el apartado relativo a Permitir que otras personas utilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta, y proceder a desactivar los interruptores correspondientes a Publicaciones y Reels.

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