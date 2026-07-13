La alcaldía Álvaro Obregón y Cinemex firmaron un convenio de colaboración para impulsar programas y acciones conjuntas que fortalezcan el bienestar social, la prevención, la cultura y la participación comunitaria en beneficio de las y los habitantes de la demarcación.

Como parte de esta alianza, Cinemex se incorpora como nuevo Punto Dalia, fortaleciendo la red de espacios seguros para mujeres que viven o transitan por demarcación. A través de este esquema, el personal será sensibilizado y capacitado para brindar una primera atención y canalización oportuna a mujeres que enfrenten una situación de riesgo o violencia.

“El Eje 2 de nuestro Programa de Gobierno parte de una convicción muy clara: las políticas públicas generan un mayor impacto cuando llegan de manera directa a donde las personas las necesitan. Hoy, ocho de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, de acuerdo con el Inegi, y no podíamos ser omisos cuando en Álvaro Obregón habitan más de 400 mil mujeres.", señaló el alcalde Javier López Casarín.

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Pablo Saldívar, director de Expansión de Cinemex, dijo que entienden que su compromiso con las comunidades va más allá de ofrecer grandes experiencias de entretenimiento.

“Queremos ser un aliado activo en la construcción de entornos más seguros, incluyentes y solidarios para quienes nos visitan todos los días. Nos entusiasma sumarnos a esta alianza con la alcaldía Álvaro Obregón, para impulsar iniciativas con un impacto positivo en la vida de las personas, desde la prevención y el bienestar”, añadió.

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Entre los principales compromisos establecidos destacan la implementación de campañas de difusión en materia de Protección Civil en las instalaciones de Cinemex; acciones de prevención de la violencia de género; fortalecimiento de las capacidades del personal para actuar ante situaciones de riesgo; promoción de la prevención del delito; impulso a la contratación de habitantes de Álvaro Obregón mediante las ferias de empleo y la bolsa de trabajo de la alcaldía; así como el desarrollo de actividades culturales, recreativas y de bienestar para la comunidad.

dmrr