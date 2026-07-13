A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio de 2025, tras acudir a hacer senderismo al Ajusco, se han realizado más de 440 acciones de búsqueda e investigación y más de 70 entrevistas ministeriales para dar con su paradero, dio a conocer el Comisionado de Búsqueda de la CDMX, Luis Gómez Negrete.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el comisionado manifestó que tres horas después de que recibió el reporte de su desaparición al 911, se iniciaron las acciones, no sólo bajo la hipótesis de extravío, sino también por algún delito del que la joven pudiera haber sido víctima.

“La búsqueda de Ana Amelí desde un primer momento implicó el despliegue de diferentes instancias del gobierno, tan sólo tres horas después del llamado al 911 de su padre, se tuvo la primera reacción en campo ascendiendo a los 3 mil 900 metros para localizarle e intentando descartar que Ana Amelí pudiera haber sufrido algún tipo de incidente en la cima del Pico del Águilas”, dijo.

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Asimismo, explicó que se hicieron 30 megaoperativos de búsqueda y en los 20 días tras su desaparición, indicó, más de mil 268 funcionarios participaron de las acciones de búsqueda.

“Al día de hoy ya suman más de 6 mil funcionarios públicos, quienes hemos participado directamente en estas acciones de búsqueda y que continúan estas acciones de búsqueda, hasta que podamos tener el paradero y la suerte de Ana Amelí; y también las investigaciones para aclarar qué fue lo sucedido ese 12 de julio y que el día de hoy nos tiene un año de acciones continuas y que no va a detenerse hasta que podamos encontrarle”, señaló.

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En su oportunidad, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseveró que se han tenido distintas líneas de investigación en este caso, las cuales se han “ido agotando” y también se ha estado trabajando en algunas líneas con información de colaboradores de la familia.

“Personalmente he estado en distintas reuniones supervisando el avance de esta investigación, en donde contamos afortunadamente también con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Federal, específicamente el Centro Nacional de Inteligencia, con muchas de las acciones que se están realizando”, indicó.

dmrr