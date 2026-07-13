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Tres personas que se extraviaron en el Parque Nacional Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, fueron localizadas y rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Policía Auxiliar y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
De acuerdo con la SSC, el operativo se activó tras el reporte de varios excursionistas perdidos en una zona boscosa del parque.
Los equipos de rescate evaluaron las condiciones del terreno y desplegaron cuadrillas en distintos puntos para iniciar la búsqueda.
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Después de varios minutos de recorrido y descenso, los rescatistas ubicaron a una mujer y dos hombres, quienes fueron trasladados a un sitio seguro para recibir atención prehospitalaria.
Los paramédicos determinaron que los tres presentaban deshidratación, aunque su estado de salud era estable. No obstante, la mujer registró niveles bajos de glucosa y manifestó sentir hambre y mareos, por lo que fue trasladada a un hospital para una valoración médica más especializada. Un familiar acudió al lugar y agradeció el apoyo brindado por los cuerpos de emergencia.
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Ante este tipo de incidentes, la SSC recomendó a quienes visiten zonas boscosas o de alta montaña informar a familiares sobre su ruta y horario de regreso, permanecer en los senderos establecidos, portar suficiente agua y alimentos, llevar una batería externa para el teléfono celular, así como utilizar ropa y calzado adecuados, especialmente durante la temporada de lluvias.
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mahc/LL
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