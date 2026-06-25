¿Cuánto cuestan los recorridos de luciérnagas en CDMX?

La CDMX todavía conserva algunos sitios naturales que son espectaculares. En algunos de ellos, cada verano aparecen los destellos de miles de luciérnagas, un fenómeno que puedes observarsin tener que ir a los santuarios de Tlaxcala o Puebla.

¿En qué zona de la CDMX serán los recorridos de luciérnagas?

El avistamiento de luciérnagas se realiza en el Parque Los Dinamos, área natural protegida en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras —al suroeste de la CDMX—, justo entre los parques nacionales Desierto de los Leones y Cumbres del Ajusco.

Foto: Dinamos Paidos

Su entorno se compone de extensos bosques de coníferas, manantiales, el último río vivo de la ciudad, montañas, miradores y senderos.

Lee también: Anahuacalli, el museo que se construyó sobre lava petrificada

La experiencia se lleva a cabo en el campamento Dinamos Paidos, una escuela de educación ambiental y agencia de turismo alternativo en el Tercer Dinamo, aproximadamente a una hora del centro de CDMX.

¿Cómo serán los recorridos de luciérnagas en CDMX?

Están disponibles únicamente en ciertos días de julio (temporada de lluvias). Los recorridos de luciérnagas del campamento Dinamos Paidos incluyen varias experiencias.

[Publicidad]

Foto: Dinamos Paidos

La actividad comienza con la degustación de té orgánico y panqué dulce, durante una charla sobre entomología, en la que una experta en insectos explica el ciclo de vida de las luciérnagas, su importancia en el medio ambiente y la razón de sus destellos.

Después, hay una función de teatro de títeres y sombras al aire libre, organizada por la compañía El Teatro Fuera del Teatro.

Foto: Dinamos Paidos

Cuando cae la noche, es momento para internarse en la naturaleza, con la finalidad de observar el maravilloso tintineo de las luciérnagas.

[Publicidad]

Hay algunas reglas que debes seguir:

Para la protección de estos insectos bioluminiscentes, te recomendamos no usar cámaras durante el avistamiento. Cualquier fuente de luz puede alterar su comportamiento. Además, al ser una actividad nocturna, casi nunca, las fotos salen bien.

Usa ropa cómoda y sin materiales reflectantes.

Guarda silencio y camina por el sendero marcado en todo momento.

No atrapes ni toques la flora o fauna.

No uses perfumes, repelentes o lociones.

Foto: Dinamos Paidos

Por un costo adicional, puedes quedarte y acampar en el bosque en un ambiente seguro.

¿Cuándo son los recorridos de luciérnagas en CDMX?

El campamento Dinamos Paidos tendrá únicamente 5 fechas de los recorridos de luciérnagas en CDMX, ya que dependen del ciclo de vida de los insectos:

Serán los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, así como uno ‘extra’ el 26 de julio, exclusivo para mujeres.

[Publicidad]

Foto: Dinamos Paidos

Se recomienda llegar antes de las 4:00 p.m.

¿Cuánto cuestan los recorridos de luciérnagas en CDMX?

El costo de los recorridos de luciérnagas en CDMX es de $600 pesos por persona e incluye todas las actividades mencionadas.

Si deseas acampar, el costo es de $150 extra por persona. Es indispensable llevar tu propio equipo.

[Publicidad]

Lee también: Así será el cumpleaños 36 de la panda Xin Xin en Chapultepec

Instagram: @dinamos.mx

WhatsApp: (55) 2517 9150, (55) 6120 7195 o (55) 4365 8154.

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters