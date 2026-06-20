No muy lejos de Avenida Paseo de la Reforma, punto de reunión y fiesta de los aficionados al futbol, el exclusivo hotel Volga se suma a la experiencia del Mundial 2026 con la watch party ‘México Super Host’.

Es un plan perfecto para aficionados que buscan un lugar coqueto para disfrutar los partidos y, de paso, comer y beber algunas delicias de la gastronomía mexicana.

¿Cómo es el hotel Volga?

Volga se define como un “hotel urbano vanguardista”. Ocupa un edificio de estilo brutalista diseñado por el estudio JSA Arquitectos y decorado con arte contemporáneo por la artista Perla Krauze.

Foto: Hotel Volga

Cuenta con 50 habitaciones y suites, un rooftop con vistas panorámicas de la CDMX, el soundroom Minos HiFi, el restaurante de cocina mexicana contemporánea Elora y Mezcalería, un pequeño tasting room enfocado en este y otros destilados del país.

Es un sitio ideal para convertirse en turista de tu propia ciudad.

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¿Cómo se vive el Mundial 2026 en el hotel Volga?

Para el Mundial 2026, el hotel Volga organiza la watch party ‘México Super Host’, “diseñada para extender la emoción mucho más allá de los partidos, con transmisiones premium de los encuentros, gastronomía excepcional y cocteles exclusivos que destacan, precisamente, los destilados mexicanos”, se lee en su sitio web.

Fotos: Hotel Volga

El principal atractivo es la transmisión de los partidos en una pantalla enorme de última generación con sonido envolvente, ubicada en una especie de patio en el restaurante Elora, justo en el ‘corazón’ de la propiedad.

En estas watch parties puedes pedir un menú especial con platillos de 8 regiones de México: norte (lorenza de diezmillo de Sonora), Pacífico (tacos de cecina de Colima), noreste (tostada de ceviche de Sinaloa), Bajío (volcán de chocolate de Jalisco), centro (gorditas de suadero de CDMX), Golfo (panucho de cochinita de Yucatán), Pacífico Sur (tlayuda con tasajo de Oaxaca) y sureste (taco de cochinito de Chiapas).

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Foto: Hotel Volga

Además, ‘México Super Host’ tiene una carta de coctelería de autor, inspirada en 7 bebidas típicas del país: pox de Chiapas; bacanora de Sonora; charanda de Michoacán; sotol de Chihuahua, Coahuila y Durango; tequila y raicilla de Jalisco y yolixpa de Puebla.

¿Dónde está el hotel Volga?

El hotel Volga se encuentra en la calle Río Volga 50, colonia Cuauhtémoc, a una calle de Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

Foto: Hotel Volga

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en el hotel Volga?

La entrada al evento ‘México Super Host’ del hotel Volga no tiene costo, aunque el consumo se cobra por separado (bebidas desde $300 pesos y alimentos desde $260).

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Se recomienda reservar, pues los cupos son limitados.

Sitio web: mexicosuperhost.hotelvolga.mx

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