¿Estás buscando dónde ver los partidos del Mundial 2026 fuera de casa? En la Ciudad de México se han habilitado diferentes Fan Zones.

Pantallas gigantes, música, gastronomía y, por supuesto, mucha pasión futbolera encontrarás en estos espacios para aficionados o para quienes desean pasar el rato. Hoy en Destinos te presentamos 6 opciones.

¿Dónde hay Fan Zones del Mundial en CDMX?

1. Fan Fest del Zócalo

La Fan Zone oficial del Mundial 2026 se ubica sobre la plancha del Zócalo capitalino. Además de transmisiones de los partidos, ofrece una experiencia libre de alcohol con actividades complementarias como zona de juegos, gastronomía, activaciones de marca y área de merch oficial.

Es posible visitarla hasta el 19 de julio. Dependiendo del partido, las actividades comienzan alrededor de las 11:00 a las 19:00 horas.

Sin embargo, en los partidos que juega México es probable que tengas que formarte con varias horas de anticipación. Esta zona es para quienes tienen mucha paciencia y no se engentan con facilidad.

Costo: gratis

Ubicación: Plaza de la Constitución s/n, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX

Fan Fest del Zócalo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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2. Fan Zone en Parque La Mexicana

La Grada en La Mexicana llega con una propuesta futbolera de las transmisiones de partidos, dinámicas y actividades temáticas. Dentro de esta Fan Zone se contemplan distintos encuentros, incluyendo los de la Selección Mexicana.

Su ambiente es familiar, con comida de distintos puestos, bebidas sin alcohol, música antes y después de los partidos, y hasta retos de futbol o minijuegos.

Costo: gratis, pero con registro previo mediante un código QR (disponible en la app oficial de Parque La Mexicana)

Ubicación: Av. Luis Barragan 505, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, CDMX

Parque La Mexicana. Foto: Instagram @parquelamexicana_oficial

3. Fan Zone Play Passion

Si no quieres ver los partidos del Mundial 2026 desde tu sillón, Play Passion en el Hipódromo de las Américas trae una fiesta en grande para los aficionados al futbol.

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Disponible del 11 de junio al 19 de julio, este espacio combina la transmisión de partidos, música y gastronomía con pantallas gigantes, conciertos en vivo, zona de comida y áreas VI, activaciones y dinámicas especiales.

Costos: General por $913, VIP por $4,112, Paquete Fan Passion por $3,700, Paquete Fan Passion X por $7,200, Paquete Fan Passion 5D por $17,000 y Paquete Fan Passion X VIP y 32,000.

Ubicación: Av. Industria Militar S/N, Lomas de Sotelo, Residencial Militar, Miguel Hidalgo, 11600 Ciudad de México, CDMX

Fan Zone de Play Passion. Foto: Play Passion

4. Fan Zone del Museo Anahuacalli

El Museo Anahuacalli abre sus puertas a la celebración del Mundial 2026 con la transmisión de los partidos, así como activaciones a lo largo del día.

Además de tener como escenario la gran explanada diseñada por Diego Rivera, esta Fan Zone cuenta con puntos de hidratación, área de alimentos mexicanos y una exposición fotográfica sobre el juego de pelota.

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Costo: gratis, pero con registro previo en su sitio web porque es de cupo limitado.

Ubicación: Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04620 Ciudad de México, CDMX

Fan Zone del Museo Anahuacalli. Foto: Museo Anahuacalli

5. Fan Zone Futlán

¿Ver el futbol en un parque de diversiones? Esto es posible en el Parque Aztlán en el Bosque de Chapultepec con “Futlán de Banco Plata: Tierra de Futbol”, espacio que funciona como punto de reunión para los fans del deporte.

En total trasmitirá 50 partidos de la Copa del Mundo, y al mismo tiempo tiene programados eventos gastronómicos con activaciones y lucha libre. Y aprovechando el viaje, puedes subir a los juegos mecánicos durante el medio tiempo.

Costo: la entrada al parque es gratis, pero el acceso a la Fan Zone es con uno de sus paquetes Aztlán Plus por $488, Aztlán Plus Plata por $675 o Aztlán Plus Oro por $1,418.

Ubicación: Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo.

Futlán en Aztlán Feria de Chapultepec. Foto: Futlán

6. Fan Zone Latin House

Latin House es el fan fest más cercano al Estadio Ciudad de México; cada jornada está diseñada para vivirse con intensidad, ya sea mediante las transmisiones, encuentros con invitados especiales y conciertos.

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Todas las actividades se realizan en un espacio techado, lo que es ideal ante el clima cambiante de la capital. Y se encontrará disponible las 5 semanas del Mundial para conocerlo.

El ticket de entrada incluye toda la experiencia, shows con activaciones de marca y juegos.

Los alimentos y bebidas tienen costo extra.

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Costo: $250 más cargos por servicio

Dirección: Foro Pedregal en Av. San Jerónimo 240, La Otra Banda, Coyoacán, CDMX

Fan Zone Latin House. Foto: Cortesía Latin House México

Con sedes distribuidas en distintas alcaldías, pantallas gigantes y actividades culturales y deportivas, estas Fan Zones buscan que el ambiente mundialista llegue a todos los rincones de la CDMX.

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