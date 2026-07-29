El caso de Ernesto Ruffo nos muestra algo: que existan muchas pruebas no demuestra, por sí mismo, que la justicia se esté aplicando imparcialmente. Demuestra que existe una investigación. Pero, el uso faccioso de la justicia puede ocurrir cuando se decide, con criterios políticos, qué delito se imputa, cuáles delitos se investigan con toda la fuerza del Estado, cuáles se dejan dormir en un cajón y a quién se le aplica el catálogo completo de medidas coercitivas. Carlos Bravo Regidor, analista político y escritor, nos habla al respecto. En otros temas: La controversia del examen de la UNAM destapó algo más grande / Trump promete frenar la producción que se vaya a “Mejijo” / Hay ya varios índices bursátiles para medir si Trump se aventará un TACO.

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