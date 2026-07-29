“Dios creó al gato para permitirle a la humanidad acariciar al tigre y la humanidad creó al títere para permitirse acariciar sus sueños”, fueron las palabras con las que el actor, director y titiritero Carlos Converso (Córdoba, Argentina, 1947), inició su discurso de recepción de la Medalla Bellas Artes 2026 en la categoría Teatro.

El titiritero, ganador de una veintena de premios, entre los que destaca el Rosete Aranda al mejor espectáculo de Títeres de 1984, se dijo honrado y feliz de recibir la medalla que otorga la principal institución cultural del país: “Hay algo extraordinario en saberse reconocido por un trabajo de años al que se le concede cierto valor de mérito y relevancia, pero que en última instancia conlleva la idea de que los artistas somos necesarios y socialmente útiles”.

Naturalizado mexicano, Converso también celebró que en 2026 cumple cinco décadas de haber llegado a este país donde consolidó su carrera.

Añadió que está convencido de que el artista tiene la obligación de comprender su tiempo y su público y que “el titiritero cultiva una profesión extravagante y azarosa, tradicionalmente marginada a la periferia de la gran ciudad de las artes, junto con los saltimbanquis y los malabaristas”.

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