Más organizaciones de tortilleros amagan con romper el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla que firmaron hace un año con el gobierno federal para ordenar el mercado y estabilizar los precios.

Acusan que la autoridad ha incumplido con todas las promesas, pues no hay créditos a las tortillerías ni granos a precios preferenciales, y tampoco se termina con la competencia desleal.

Hay 2 mil tortillerías inscritas en el programa, de unas 130 mil en todo el país, pero no se puede invitar a más negocios, ya que el acuerdo no les ofrece nada, dijo Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, una de las tres organizaciones que firmaron el pacto.

Fuente: Inegi

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“Al final quedamos como tontos, porque damos la cara y la verdad no tenemos resultados... Los que están en contra del programa hacen escarnio de nosotros, de los compañeros que ya se inscribieron, de los que tienen ilusión de que mejorarán las condiciones de la industria y nosotros, como tontos, esperando a que los funcionarios de gobierno den los apoyos y no hacen nada”.

“Las intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum son muy buenas, pero los funcionarios responsables hacen caso omiso o son muy lentos, porque no hay avances significativos en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla”, comentó a EL UNIVERSAL.

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Dijo que se reunirá hoy con el líder de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre, y el representante de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, Alfonso Collantes Díaz, para abordar la situación, y planean enviar una carta conjunta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de informarle que no hay acciones concretas por parte de los funcionarios.

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El acuerdo tenía como meta inicial que la tortilla se abarataría 5%, pero ese objetivo ya se descartó, indicó Sergio Jarquín. “En lo que se quedó fue en estabilizar el precio y es lo que hicimos. Desde que estaba Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura acordamos estabilizar los precios, porque son muchos factores los que intervienen en el costo de producción del kilo de tortilla y las condiciones no permiten bajar precios”, expuso.

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Informó que se llevó a cabo un ajuste de precio, pues la tortilla subió entre uno y dos pesos. Por ejemplo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México el alza fue de 18 a 20 pesos, o de 20 a 22.

Harineras

Recordó que se les prometió precios preferenciales del maíz, pero “las harineras nada más le están haciendo el cuento, porque entraron al programa, pero no están dando ningún apoyo”.

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Acusó que comprar el maíz en Alimentación para el Bienestar sale más caro que si se adquiere directamente con una comercializadora. Con el programa gubernamental se tiene que hacer una solicitud de mínimo 20 toneladas, depositar y esperar entre 15 a 20 días para recibir el grano.

“Si se compra directamente con productores en la zona centro del país se paga entre 5 mil 800 a 6 mil pesos por tonelada, el mismo precio del gobierno. Se le pidió a la Presidenta venderlo en 5 mil pesos, dijo que sí, pero las dependencias no hacen nada”, sostuvo.

Con respecto a los créditos, Sergio Jarquín señaló que es más fácil conseguirlos con una caja de ahorro popular que a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

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Ambas instancias dan tasas de interés de 8% y FIRA niega el préstamo con cualquier observación en el historial crediticio, mientras que la caja de ahorro no.

El 13 de abril, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo a este diario que el kilo subiría de dos a cuatro meses en el Valle de México por los mayores costos de la harina, el papel y los combustibles.

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