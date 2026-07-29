Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos para evaluar la respuesta ante el doble terremoto del pasado 24 de junio y la cooperación energética entre ambas naciones.

La mandataria interina compartió en Telegram un vídeo de la reunión, en la que no hubo declaraciones.

Rodríguez añadió que también abordaron temas de inversiones y seguridad, sin ofrecer mayores detalles.

"Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos", añadió.

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EU flexibiliza supervisión financiera a Venezuela tras terremotos

El lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos.

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La medida establece que la Red de Control de Delitos Financieros de EU, no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país bajo sanciones de Washington, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.

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De acuerdo con un informe del Banco Mundial presentado la pasada semana, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio ascienden a 19 mil 600 millones de dólares y podría frenar la recuperación económica del país durante una década.

Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.

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