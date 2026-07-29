Tras anunciarse una inversión por 649 millones de dólares de KIA, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “hay certidumbre” en el país con el nuevo Poder Judicial.

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que no hay una resolución que no haya sido tomada en cuenta para aplicar la justicia.

“Incluso han resuelto temas, la Corte en contra del SAT. Para todos aquellos que dicen que la Corte es una extensión del gobierno, pues no. Ellos tienen sus criterios y su objetivo es cumplir con la Constitución, que se cumpla la Constitución en el país”, dijo Sheinbaum.

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“Hay certidumbre en el país”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

Esta mañana y como parte del Plan México, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), anunció una inversión de KIA por 649 millones de dólares para producir un auto eléctrico que actualmente se produce en Corea.

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En tanto, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló esta inversión como “una gran noticia”, además por el impulso a la electromovilidad.

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