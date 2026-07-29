La dirigencia del PAN en la CDMX advirtió que el delito de despojo continúa creciendo a pesar del endurecimiento de penas y la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, anunciado por el Gobierno de la Ciudad en julio del año pasado.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 se acumularon 1,966 denuncias por despojo, un incremento de 3.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Las alcaldías con mayor número de denuncias son Iztapalapa, con 291 casos, y Gustavo A. Madero, con 217.

En tanto, como hoy lo reveló EL UNIVERSAL, de enero a junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió mil 978 carpetas de investigación por despojo; mientras que en el primer semestre de 2025 fueron mil 901 carpetas; es decir, una alza de 4%.

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En enero de este año se levantaron 279 carpetas de investigación; en febrero, 320; en marzo, 339; en abril se pasó a 351; 361 en mayo; y en junio 328.

Ante esto, la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, señaló que el patrimonio de las familias capitalinas no puede seguir quedando en manos de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.

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“Morena anunció con bombo y platillo un gabinete para combatir el despojo, pero las cifras demuestran que el problema no sólo continúa, sino que sigue creciendo. Las familias necesitan resultados; su casa y su patrimonio deben estar protegidos por las instituciones y no abandonados por ellas”, indicó.

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Acción Nacional recordó que, entre enero de 2020 y abril de 2026, la FGJ de la CDMX abrió más de 25 mil carpetas de investigación por despojo, pero únicamente se registraron 463 detenciones, es decir, menos del 2% de los casos, lo que refleja los altos niveles de impunidad que persisten en este delito.

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Respecto a los casos de despojo que recientemente trascendieron en medios de comunicación en la colonia Del Valle, el la dirigencia del PAN en la CDMX respaldó el posicionamiento emitido por la alcaldía Benito Juárez el pasado 23 de julio, en el que se establece que en la demarcación no se permitirá que personas o grupos, al margen de la ley, pretendan apropiarse de espacios o inmuebles que no les pertenecen, al tiempo que hizo un llamado a la Fiscalía capitalina para realizar las investigaciones correspondientes y garantizar la protección del patrimonio de las familias.

En noviembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal, Código Civil y a la Ley de Notariado para aumentar las penas, las agravantes y las multas por este delito, mismas que fueron promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Las y los legisladores de todos los partidos avalaron imponer de seis a 12 años de prisión por el delito de despojo, y aumentar esta pena otros 22 años cuando existan agravantes como documentos falsos, simulen actos de autoridad o cuando el sujeto activo sea parte de un grupo de choque de origen político, organización u asociación delictiva.

De igual forma, se aprobó la nulidad de la declaración de propiedad de bienes que hayan sido despojados; y se obligó a los notarios a asentar en la escritura todos los actos realizados para la verificación registral y documental, evitando que por negligencia o mala fe los inmuebles sean objeto de despojo.

Se dio un plazo de 120 días para que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y el Poder Judicial habilitarás un mecanismo de consulta para que el notario obtenga constancias electrónicas del estado procesal y situación registral aplicables a remates, con sellos digitales y trazabilidad.

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Además, en 180 días, el Colegio de Notarios debía implementar un programa de capacitación sobre verificación de derechos litigiosos en remate, con énfasis en prevención de fraude, debida diligencia y datos personales. Hasta la fecha se desconoce si esto fue echado a andar.

LL