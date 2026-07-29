Vecinos de la colonia Del Valle acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para entregar un pliego petitorio dirigido a la fiscal Bertha Alcalde Luján y al secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto, con el que exigen acciones para combatir el delito de despojo de inmuebles en la capital.

Acompañados por Arturo Santana, hijo de Carlota –cuyo caso se volvió viral tras defender su patrimonio de presuntos invasores en el Estado de México– los vecinos también plantearon impulsar una propuesta denominada “Ley Carlota”, con el objetivo de agilizar la restitución de propiedades y fortalecer el marco legal contra este delito.

Alicia Camps, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, explicó que el movimiento surgió de un grupo vecinal integrado por alrededor de mil 500 personas de BJ que han documentado casos de despojo.

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Detalló que, además del pliego petitorio, ya sostuvieron reuniones con la diputada Laura Ballesteros y el legislador Royfid Torres para explorar una reforma legal que permita homologar la legislación de la Ciudad de México con la del Estado de México.

La representante vecinal destacó que en la entidad mexiquense se han logrado recuperar más de dos mil inmuebles mediante el Operativo Restitución, por lo que buscan replicar mecanismos similares en la capital.

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Vecinos de la Del Valle exigen frenar despojos. Foto: Leonardo Lugo

Denuncian redes organizadas para invadir viviendas

Camps sostuvo que los despojos no son hechos aislados, sino que forman parte de una red organizada que actúa con rapidez.

Relató que los invasores llegan con camiones y cerrajeros, vacían las viviendas en cuestión de horas, cambian chapas y hasta remodelan los inmuebles para consolidar la ocupación.

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Asimismo, acusó que existen presuntas complicidades de notarios y servidores públicos, además de señalar que las víctimas enfrentan solas la carga de demostrar la propiedad de sus viviendas.

Despojadores actúan con violencia: Arturo Santana

Arturo Santana recordó que desde el año pasado advirtió sobre el crecimiento del delito de despojo tras el caso de su madre Carlota, y afirmó que estos grupos actúan con violencia.

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Santana aseguró que en la Ciudad de México existen más de 30 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo y criticó que, a un año del anuncio del gabinete especial para atender este problema, encabezado por César Cravioto, presuntamente no existen resultados visibles.

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“Se anunció con bombo y platillo, pero al día de hoy no hay resultados palpables”, declaró.

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El hijo de Carlota consideró que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, lo que ha permitido que las redes dedicadas al despojo evolucionen y comiencen a apropiarse de inmuebles con mayor plusvalía.

Añadió que estas organizaciones presuntamente cuentan con la participación de servidores públicos y personas vinculadas con instituciones de procuración y seguridad.

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Por ello, pidió que la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la fiscal Bertha Alcalde; el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementen acciones concretas similares a las aplicadas en el Estado de México, donde, aseguró, basta acreditar la propiedad o la legítima posesión para restituir de inmediato el inmueble invadido.

Al momento, una comisión de vecinos –solo de BJ– ingresó a las instalaciones de la FGJCDMX para entregar el pliego petitorio.

LL