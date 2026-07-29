Diputados locales solicitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes implementando y fortaleciendo mecanismos que garanticen la certeza, transparencia y confiabilidad en sus procesos de admisión.

Lo anterior, tras darse a conocer que el examen de admisión en línea que practicó la Máxima Casa de Estudios presentó inconsistencias, fallas técnicas, problemas de conectividad, interrupciones durante la aplicación y cuestionamientos sobre los resultados.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se presentaron dos Puntos de Acuerdo sobre este tema: uno fue aprobado y el otro turnado a comisiones para su análisis y dictaminanción.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se presentaron dos Puntos de Acuerdo sobre este tema. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

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Al exponer su Punto de Acuerdo, que fue aprobado, la diputada de Morena Erika Rosales llamó a la UNAM, con pleno respeto a su autonomía, para que implemente los mecanismos necesarios que brinden certeza de los resultados del examen de admisión y garantice el derecho a la educación.

“El derecho a la educación, consagrado en el Artículo Tercero de nuestra Constitución, no solamente implica ampliar el acceso a las instituciones educativas. También exige que los procesos, mediante los cuales se ejerce ese derecho, sean objetivos, transparentes y confiables. La certeza en los procedimientos fortalece la legitimidad de las instituciones y brinda tranquilidad a quienes participan en ellos”, señaló.

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Aseveró que la UNAM es una de las instituciones más importantes, respetadas y emblemáticas de México. En ese sentido, afirmó que su autonomía es una conquista histórica reconocida por la Constitución Política Federal, que garantiza su libertad para gobernarse a sí misma, organizar su vida académica y cumplir con sus fines, que son educar, investigar y difundir la cultura.

Aspirantes a ingresar a la UNAM, acompañados por sus familiares, exigieron respeto a los resultados del examen de admisión. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

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“Nadie desde este Congreso pretende interferir en esa facultad, porque respetar la autonomía también es fortalecer a nuestras instituciones. Sin embargo, también debemos reconocer que la confianza pública constituye uno de los principales activos de cualquier institución. La autonomía y la transparencia no son conceptos que se contrapongan; por el contrario, se complementan”, señaló.

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En tanto, la priísta Tania Larios requirió a la UNAM que suspenda la aplicación en línea del examen de admisión en tanto se garantice la seguridad, integridad y confiabilidad del proceso en beneficio de los aspirantes.

Además, solicitó que dicha prueba se realice de forma presencial, en condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para quienes deseen ingresar a esa casa de estudios. También pidió que se revise el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Territorium Life, que fue contratada para la realización de dicho examen.

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“Fue un contrato asignado por más de 40 millones de pesos. Podemos de una forma evidente, por las pruebas que hay, por los testimonios de las y los jóvenes, decir que la obligación del contrato de esa empresa de Nuevo León no fue llevado a cabo de forma profesional y exitosa, porque al final generó un caos y una controversia que nunca antes había existido”, recalcó.

Asimismo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación que -de acuerdo con sus atribuciones constitucionales- esclarezca y revise los recursos públicos destinados públicos en la implementación de estos exámenes de admisión. “Tenemos que ser lo más sensibles y empáticos posible. Se trata de miles de jóvenes que se prepararon de distintas maneras para su examen, el cual fue aplicado por primera vez en un sistema online a distancia para su ingreso a la UNAM”.

Este Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su estudio y posible aprobación.

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