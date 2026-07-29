Una mujer colombiana que estaba en posesión de varias dosis de droga y que viajaba a bordo de un vehículo, que conforme con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), estaría relacionado con al menos dos robos a casa habitación perpetrados en el Estado de México, fue detenida por la Policía de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la SSC, policías en campo realizaban patrullajes y vigilancia por calles de la colonia Ponciano Arriaga, alcaldía Álvaro Obregón, cuando, en la esquina de las calles Cerrada Calle 7 y Calle 6, observaron a la mujer que se encontraba a bordo de un auto manejando envoltorios.

Los oficiales se acercaron y tras una revisión le hallaron 170 bolsas con marihuana, 36 envoltorios con una piedra similar al crystal y un celular, informó la SSC.

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La mujer, quien dijo ser ciudadana colombiana, fue detenida y presentada ante un agente del Ministerio Público para que determine su situación legal.

La SSC afirmó que a través de trabajos de inteligencia se supo que el coche en que viajaba la mujer aprehendida estaría relacionado con dos robos a casa habitación ocurridos en la colonia San Francisco Coaxusco, en el municipio de Metepec, Estado de México, realizados en los meses de enero y febrero de 2026.

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