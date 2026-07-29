[Publicidad]
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a tres sujetos en posesión de varias dosis de droga, en calles de la alcaldía Iztacalco; uno de ellos estaría relacionado con el ataque a tiros en contra de un hombre, el pasado 26 de julio, en Iztapalapa.
De acuerdo a información de la SSC, policías en campo patrullaban por calles de la colonia Agrícola Oriental cuando observaron a los tres sujetos que manejaban bolsas de plástico y las guardaban en una bolsa negra.
Los sospechosos, al ver a los oficiales intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante. Tras una revisión les hallaron una cangurera, 68 dosis de marihuana y dos celulares.
Lee también Detienen a mujer colombiana con droga en Álvaro Obregón; investigan vínculo con robos a casas en Edomex
Por lo anterior, los tres hombres de 33, 21 y 20 años de edad fueron detenidos y llevados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
La SSC informó que el detenido de 33 años de edad estaría relacionado con el ataque realizado el 26 de julio de este año, en la calle Cerrada Canal de San Juan y la avenida Canal de San Juan, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, donde un hombre de 35 años fue baleado y perdió la vida al día siguiente, mientras se encontraba hospitalizado.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Estados
Precio del limón se desploma en Yucatán; productores atribuyen crisis a la sobreoferta
Tendencias
Chumel Torres critica consulta del Gobierno sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión; "preocúpense cuando rieguen el tepache", dice
Espectáculos
Padre de Amy Winehouse demandó a las amigas de la artista por subastar su ropa; ahora deberá pagar 950 mil libras
Metrópoli
Trabajadores del Hospital General de Xoco piden cesar trato indigno a personal; descartan suspender consultas o cerrar instalaciones
Espectáculos
Cynthia Klitbo explota contra la actitud de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 4
La Roja
¿Para qué nacen? Detienen a dos sujetos que asaltaron a un automovilista en la Álvaro Obregón
Viral
¿Cómo hacer aceite de coco en casa? La receta fácil, sus beneficios, riesgos y todo lo que debes saber
Viral
Seas ciclista o no, debes usar casco si te subes a una bicicleta, te contamos las razones