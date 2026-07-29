Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a tres sujetos en posesión de varias dosis de droga, en calles de la alcaldía Iztacalco; uno de ellos estaría relacionado con el ataque a tiros en contra de un hombre, el pasado 26 de julio, en Iztapalapa.

De acuerdo a información de la SSC, policías en campo patrullaban por calles de la colonia Agrícola Oriental cuando observaron a los tres sujetos que manejaban bolsas de plástico y las guardaban en una bolsa negra.

Los sospechosos, al ver a los oficiales intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante. Tras una revisión les hallaron una cangurera, 68 dosis de marihuana y dos celulares.

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Por lo anterior, los tres hombres de 33, 21 y 20 años de edad fueron detenidos y llevados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La SSC informó que el detenido de 33 años de edad estaría relacionado con el ataque realizado el 26 de julio de este año, en la calle Cerrada Canal de San Juan y la avenida Canal de San Juan, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, donde un hombre de 35 años fue baleado y perdió la vida al día siguiente, mientras se encontraba hospitalizado.

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