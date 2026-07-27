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Un adolescente de 17 años y una mujer de 44 fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser sorprendidos en posesión de dos armas de fuego durante un operativo realizado en la colonia Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, tras un reporte de detonaciones.
Los hechos ocurrieron mientras policías del Sector Tlacotal atendían una denuncia por disparos en la calle Lenguas Indígenas, donde se desarrollaba la Feria Carlos Zapata y un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.
Al arribar al sitio, los uniformados solicitaron a los asistentes retirarse. En ese momento, un joven y una mujer adoptaron una actitud evasiva, ocultaron objetos entre sus ropas e intentaron escapar a bordo de una trimoto negra con rojo.
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Los oficiales les dieron alcance y realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, mediante la cual aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores y nueve cartuchos útiles. Ninguno de los dos pudo acreditar la legal portación del armamento.
El adolescente de 17 años y la mujer de 44 fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica.
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De acuerdo con información de la SSC, el menor registra tres ingresos previos al Sistema Penitenciario, mientras que la mujer ha estado presa en dos ocasiones, antecedentes que ya forman parte de las investigaciones para determinar su posible relación con otros hechos delictivos en la Ciudad de México.
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dmrr/rmlgv
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