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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que personal de la Secretaría de Marina aseguró 834 kilos de cocaína en Tonalá, Chiapas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante recorridos de vigilancia, localizaron un vehículo abandonado.
Al efectuar una inspección, hallaron 44 costales que contenían paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.
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El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina por conducto de la Armada de México, en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El auto, junto a los paquetes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes.
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Las autoridades mencionaron que con el aseguramiento, se evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada.
rmlgv/ aov
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