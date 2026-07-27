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Las lluvias de esta tarde en la Ciudad de México han dejado, hasta ahora, encharcamientos y árboles caídos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que en la calle Agua, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, se registró un encharcamiento de 100 metros de espejo, en el que resultó afectado un vehículo particular que se encontraba estacionado en la vía pública. No hay reporte de personas ni inmuebles afectados, y los niveles descienden gradualmente.
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Asimismo, se reportó un encharcamiento de 60 metros de largo en la calle Fuego, de la misma colonia y alcaldía. No se reportan afectados ni daños a inmuebles ni a vehículos. Personal Táctico Operativo labora para despejar las coladeras y abatir los niveles de agua.
En Av. Coyoacán, en la colonia Del Valle Centro, de la alcaldía Benito Juárez, se registró la caída de una rama de un árbol de 20 metros de altura, con afectaciones en la vialidad y en el cableado eléctrico de media tensión. No se reportan personas afectadas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora para restablecer el suministro eléctrico; mientras que bomberos seccionan la rama y personal Táctico Operativo de SGIRPC retira el producto de poda.
¡Alista tu paraguas!; estas alcaldías tienen pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo
dmrr/rmlgv
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