Las inundaciones y afectaciones que se registraron en la zona de Indios Verdes luego de las lluvias del pasado miércoles 22 de julio, no se habían presentado en este punto de la CDMX, en más de cuatro años, advirtió el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, quien advirtió que, ante las condiciones, lo que queda es “adaptar la infraestructura” para amortiguar las intensas lluvias.

En conferencia de prensa, el secretario precisó que además de la atención de emergencia que se implementó ese día como parte del Operativo Tlaloque, se enviaron cuadrillas para determinar si la afectación pudo deberse a una pérdida de pendiente de los colectores o de capacidad de los cárcamos de bombeo.

No obstante, advirtió que “hasta ahorita no hemos encontrado una afectación severa”, por lo que se concluyó que lo que causó esa gran afectación fue la cantidad de lluvia, además de que se encontró basura en este punto.

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“Una vez que pasa la emergencia, mandamos cuadrillas para hacer un levantamiento de la infraestructura que se encuentra en el subsector de drenaje, para ver si encontramos alguna afectación por pérdida de pendiente de los colectores o de capacidad de los cárcamos de bombeo”, indicó.

Adicionalmente, Esparza Hernández explicó que se está haciendo una revisión del cárcamo de bombeo más cercano a este punto, para adaptarlo “a esta nueva normalidad, que nos está dando el cambio climático, donde se están presentando estas lluvias”, dijo.

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Indicó que, en el pluviómetro más cercano a Indios Verdes, ese día llovieron 37 milímetros, de los cuales 30 milímetros cayeron en menos de una hora, por lo que la de la semana pasada, dijo, se trató de “una lluvia muy intensa, en muy poco tiempo”.

“Este tipo de afectaciones no se habían presentado en este sitio, así con esa magnitud, en más de cuatro años, según los registros que tenemos. Adicional a la atención de la emergencia, también por instrucciones de la jefa de Gobierno, en el Centro de Mando Operativo se tiene el enlace de la Secretaría de Movilidad, para que también ellos hagan acciones paralelas a la atención de la emergencia, para facilitar la movilidad de las personas que están en este sitio, de la Secretaría de Movilidad”, dijo.

dmrr