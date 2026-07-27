El director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur), Sean Cázares Ahearne, hizo un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México para que considere las contradicciones normativas que enfrenta el sector.

En un comunicado, explicó que a partir del cuarto inmueble inscrito en el Padrón de Anfitriones tienen que registrar la clave de establecimiento mercantil asignada por el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), según lo marca el artículo 61 Sexies de la Ley de Turismo de la capital.

Apuntó que esa clave debe corresponder a alguno de los giros permitidos y el anfitrión debe acreditar que el uso de suelo habitacional del inmueble sea compatible con ello. Sin embargo, acusó que ni la Ley de Establecimientos Mercantiles ni el SIAPEM contemplan una clasificación específica para las viviendas turísticas.

Lee también Balacera en el Centro Histórico de la CDMX deja un muerto y dos lesionados; autoridades acordonan la zona

Cázares Ahearne dijo que los hoteles y moteles se inscriben en la clasificación de impacto vecinal, debido a que pueden contar con restaurantes, bares, salones de eventos, entre otros establecimientos.

“No se puede ordenar a los anfitriones que cumplan con un trámite que el propio marco normativo no reconoce con claridad. La autoridad no puede convertir la formalidad en un laberinto sin salida ni sancionar a quienes intentan cumplir,” señaló.

[Publicidad]

También calificó de incompatibilidad administrativa que el artículo 61 Sexies de la Ley de Turismo se establezca que no se renovará el registro de los inmuebles cuya ocupación supere el 50% de las noches del año.

Lee también Detienen a una mujer y a un adolescente por posesión de armas en feria de Iztacalco; fueron sorprendidos tras detonaciones

“Ningún negocio puede sobrevivir, generar empleos y propiciar derrama económica operando el cincuenta por ciento del año. Particularmente cuando la ley de renta tradicional contempla el alquiler por el año completo. En lugar de supervisar conductas, condiciones de seguridad o afectaciones vecinales concretas, la disposición sanciona el nivel de ocupación por sí mismo”, comentó.

[Publicidad]

Refirió que el endurecimiento de las reglas para este sector no resuelve los problemas urbanos y que puede disminuir la capacidad de alojamiento de una ciudad.

El director general de Amvitur advirtió que el límite de ocupación también afecta la competitividad turística de la capital. Por lo tanto, recordó los datos de la Secretaría de Turismo donde se indica que entre 2024, el año en que entró en vigor esta limitación, y 2025, la Ciudad de México dejó de ser el principal destino nacional por número de turistas que pernoctan.

Lee también Diputada del PAN CDMX pide reforzar combate contra el despojo; exige atención más eficaz a las víctimas

[Publicidad]

Subrayó que en ese periodo el número de visitantes pasó de 24 millones 966 mil 860 a 23 millones 780 mil 311, lo cual significó una disminución del 4.7% y la capital descendió al segundo lugar, superada por Cancún.

Además, agregó que, de enero a mayo de 2026, las divisas turísticas presentaron una caída del 0.4%, al registrar un valor de 15 mil 869 millones de dólares, una pérdida de 60 millones de dólares con respecto al año pasado.

“Las viviendas turísticas son una nueva tendencia irreversible de los viajeros actuales. Por lo cual, las ciudades que han impulsado regulaciones restrictivas han dado marcha atrás, como Lisboa, Barcelona y Edimburgo, entre otras. Ante la evidencia, debe quedar claro que regular significa ordenar, dar certeza y elevar los estándares; no cerrar la puerta a las oportunidades que ofrece una actividad lícita por establecer requisitos contradictorios”, remarcó.

[Publicidad]

dmrr