A pesar de que hace nueve días concluyó el Mundial de Futbol, continúan los trabajos para retirar las estructuras y adornos que se colocaron en el Zócalo de la capital, donde estaba el FIFA Fan Fest.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que ya no está la pantalla gigante donde se proyectaron los partidos; sin embargo, el área continúa cercada con vallas de metal de color gris.

En la zona hay personas con chalecos fosforescentes y cascos de color blanco trabajando con grúas, así como varios camiones estacionados con estructuras metálicas en su área de carga.

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Labores de retiro de estructuras del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX a nueve días de que concluyera en Mundial 2026/ Foto: Karla Guerrero. EL UNIVERSAL

También permanece una carpa blanca con sillas y mesas al interior. Además, sigue luciendo el adorno con la figura de la Copa de la justa mundialista desde uno de los edificios de alrededor.

Sobre la avenida 16 de Septiembre, la cual fue una de las entradas al FIFA Fan Fest, siguen las figuras de luchadores y el marco temático, por lo que algunos transeúntes aprovecharon para tomarse fotografías.

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Adornos del FIFA Fan Fest en calles del Centro Histórico de la CDMX a más de una semana del fin del Mundial 2026 / Foto: Karla Guerrero. EL UNIVERSAL

En la calle 20 de Noviembre los trabajadores desinstalan las estructuras de los arcos que iban de un lado de la acera al otro donde se leía en la parte de arriba “La pelota vuelve a casa”.

Labores de retiro de estructuras del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX/ Foto: Karla Guerrero. EL UNIVERSAL

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A pesar de ello, continúan en la acera las sillas temáticas parecidas a las del Sistema de Transporte Colectivo Metro con los letreros “Alto al racismo”, “La mano de Dios”, entre otras.

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Adornos del FIFA Fan Fest en calles del Centro Histórico nueve días de que concluyera en Mundial 2026 / Foto: Karla Guerrero. EL UNIVERSAL

También están instalados los escenarios de la trajinera de Xochimilco, del carrito de tamales y las tarjetas de lotería. En tanto, en los postes siguen luciendo las figuras de los ajolotes y las serpientes emplumadas.

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