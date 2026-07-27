[Publicidad]
A pesar de que hace nueve días concluyó el Mundial de Futbol, continúan los trabajos para retirar las estructuras y adornos que se colocaron en el Zócalo de la capital, donde estaba el FIFA Fan Fest.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que ya no está la pantalla gigante donde se proyectaron los partidos; sin embargo, el área continúa cercada con vallas de metal de color gris.
En la zona hay personas con chalecos fosforescentes y cascos de color blanco trabajando con grúas, así como varios camiones estacionados con estructuras metálicas en su área de carga.
Lee también Balacera en el Centro Histórico de la CDMX deja un muerto y dos lesionados; autoridades acordonan la zona
También permanece una carpa blanca con sillas y mesas al interior. Además, sigue luciendo el adorno con la figura de la Copa de la justa mundialista desde uno de los edificios de alrededor.
Sobre la avenida 16 de Septiembre, la cual fue una de las entradas al FIFA Fan Fest, siguen las figuras de luchadores y el marco temático, por lo que algunos transeúntes aprovecharon para tomarse fotografías.
[Publicidad]
En la calle 20 de Noviembre los trabajadores desinstalan las estructuras de los arcos que iban de un lado de la acera al otro donde se leía en la parte de arriba “La pelota vuelve a casa”.
Lee también ¿Aún no tienes tu licencia permanente de la CDMX?; esta es la fecha límite para obtenerla
A pesar de ello, continúan en la acera las sillas temáticas parecidas a las del Sistema de Transporte Colectivo Metro con los letreros “Alto al racismo”, “La mano de Dios”, entre otras.
[Publicidad]
También están instalados los escenarios de la trajinera de Xochimilco, del carrito de tamales y las tarjetas de lotería. En tanto, en los postes siguen luciendo las figuras de los ajolotes y las serpientes emplumadas.
rmlgv
[Publicidad]
Más información
Estados
Lunes del Cerro 2026 concluye en Oaxaca con fiesta multicolor; 56 delegaciones y 16 pueblos originarios cierran Guelaguetza
Estados
Encaran a Javier May en un vuelo; lo cuestionan por viajar en primera clase
Menú
México logra plata en la clasificatoria de la Copa del Mundo de Pastelería
Universal Deportes
México vence a Costa Rica y se acerca a la siguiente ronda del Premundial Sub-20
La Roja
¡Acechados! Asesinan a un sujeto en calles del Centro Histórico de la CDMX, hay dos heridos
Espectáculos
¿Ya se sabe quién será el primer eliminado de LCDLFMX4? Filtran supuesta lista del orden de eliminación
Espectáculos
Fallece el papá de conductora del programa Sale El Sol
Al día
¡Tómalo en cuenta! En 2027 comenzaran los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro