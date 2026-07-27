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Dos hombres armados asaltaron una tienda Gucci ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk, esquina con Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, y huyeron con mercancía de valor a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los responsables ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Tras solicitar que les mostraran diversos artículos, amenazaron con una aparente arma de fuego al personal, tomaron mercancía de los exhibidores y escaparon del lugar.
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La motocicleta en la que huyeron era conducida por un tercer sujeto y no portaba placas de circulación.
El gerente y los empleados de la tienda acudirán ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, mientras que las autoridades ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia y otras labores de investigación para ubicar y detener a los probables responsables.
La SSC informó que el caso permanece en desarrollo y que continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones.
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