[Publicidad]
La percepción de inseguridad disminuyó por tercer trimestre consecutivo en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
La demarcación, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, atribuyó estos resultados a la implementación de Blindar Cuauhtémoc, estrategia de seguridad que busca reforzar la presencia policial estratégica, recuperar el espacio público y prevenir la comisión de delitos en las 33 colonias de la demarcación.
Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, el porcentaje de personas que dijeron sentirse inseguras pasó de 59.1 a 52.4%, una reducción de 6.7 puntos porcentuales.
La edil panista remarcó que estos resultados reflejan el trabajo permanente que se realiza desde la estrategia Blindar Cuauhtémoc, enfocada en recuperar el espacio público, en la instalación y reparación de luminarias, en desplegar patrullaje estratégico en las calles de las 33 colonias e inhibir conductas que afectan la seguridad y la convivencia.
Lee también Diputada del PAN CDMX pide reforzar combate contra el despojo; exige atención más eficaz a las víctimas
Como parte de esta estrategia, en el periodo de referencia de la encuesta fueron remitidos ante un Juez Cívico 289 franeleros por apartar lugares en la vía pública y 26 personas por tirar basura; además de mantenerse operativos permanentes en distintas colonias para prevenir el robo de autopartes, recuperar espacios públicos y atender reportes vecinales.
[Publicidad]
Desde el inicio de la administración, Blindar Cuauhtémoc también ha reforzado la coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, incrementando la presencia operativa en calles, parques, corredores comerciales y zonas con mayor incidencia delictiva.
“Aunque la ENSU muestra avances en la percepción de seguridad, la alcaldía Cuauhtémoc continuará fortaleciendo las acciones de proximidad, prevención y recuperación del espacio público para responder a las demandas de vecinas y vecinos en las 33 colonias de la demarcación”, señaló la alcaldía en un comunicado.
¡Alista tu paraguas!; estas alcaldías tienen pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Lunes del Cerro 2026 concluye en Oaxaca con fiesta multicolor; 56 delegaciones y 16 pueblos originarios cierran Guelaguetza
Estados
Encaran a Javier May en un vuelo; lo cuestionan por viajar en primera clase
Menú
México logra plata en la clasificatoria de la Copa del Mundo de Pastelería
Universal Deportes
México vence a Costa Rica y se acerca a la siguiente ronda del Premundial Sub-20
La Roja
¡Acechados! Asesinan a un sujeto en calles del Centro Histórico de la CDMX, hay dos heridos
Espectáculos
¿Ya se sabe quién será el primer eliminado de LCDLFMX4? Filtran supuesta lista del orden de eliminación
Espectáculos
Fallece el papá de conductora del programa Sale El Sol
Al día
¡Tómalo en cuenta! En 2027 comenzaran los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro