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Un ataque directo a balazos dejó un hombre muerto y dos más lesionados la tarde de este lunes en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron a la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, donde localizaron a tres hombres con heridas por proyectil de arma de fuego.
En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre de 42 años de edad, mientras que otros dos hombres, ambos de 39 años, fueron estabilizados y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.
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Tras la agresión, la zona fue acordonada por elementos de la SSC para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos y del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que inició las diligencias correspondientes.
Como parte de las investigaciones, las autoridades implementaron un cerco virtual mediante el análisis de cámaras de videovigilancia para ubicar a los tripulantes de una motocicleta señalados como los probables responsables del ataque, quienes escaparon del lugar tras realizar las detonaciones.
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Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.
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