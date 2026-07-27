El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, sostuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, después de que Estados Unidos y nuestro país acordaron la reapertura de la frontera al ganado, ante los casos del gusano barrenador.

Johnson calificó como productiva la reunión para seguir avanzando en los esfuerzos conjuntos entre ambos países para erradicar el gusano barrenador del ganado.

En continuidad al nuestro encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, indicó que se fortalece la cooperación de alto nivel para mantener este impulso, incluido el plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos de los Estados Unidos para el comercio de ganado con México.

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"Juntos seguimos generando resultados en beneficio de los ganaderos, productores y consumidores de nuestros dos países", dijo el embajador en sus redes sociales.

Tras darse a conocer la reapertura de la frontera para la exportación del ganado ante la plaga del gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación de México con Estados Unidos.

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En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del asesor y exsecretario de Agricultura y Desarrollo, Julio Berdegué, así como a la secretaria Columba López, para lograr esta reapertura que será en agosto.

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“Se han hecho, desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador, hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador.

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“Entonces todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y ahora se considera que estamos bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando los Sonora y después por Chihuahua”, dijo.

Agregó que “todavía tienen que ocurrir una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente”: “Pero habla de una buena a coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos; muy técnica, porque la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado”.

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