Tras darse a conocer la reapertura de la frontera para la exportación del ganado ante la plaga del gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación de México con Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del asesor y exsecretario de Agricultura y Desarrollo, Julio Berdegué, así como a la secretaria Columba López, para lograr esta reapertura que será en agosto.

“Se han hecho, desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador, hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador.

Lee también Antes de irse, Rodríguez Padilla selló auditorías en Pemex; reservó datos por tres años

“Entonces todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y ahora se considera que estamos bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua”, dijo.

Agregó que “todavía tienen que ocurrir una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente”: “Pero habla de una buena coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos; muy técnica, porque la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado”.

[Publicidad]

apr