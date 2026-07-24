Chihuahua. - Un total de cuatro casos de gusano barrenador son los que se han detectado hasta el momento en el estado de Chihuahua.

Durante este viernes, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, informó que los casos se han registrado en ganado de los municipios de Coronado, La Cruz, San Francisco del Oro y Parral.

Álvaro Bustillos, titular de la Unión Ganadera, comentó que la única forma efectiva para solucionar este problema es la liberación de mosca fértil, de la cual se cuenta actualmente con más de 100 millones de ejemplares provenientes de Panamá.

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“Chihuahua en este momento tiene varios temas; uno es que nos aparece un caso positivo y cuando nos aparecen casos positivos se limita la movilidad en esa zona; en este caso, como pasó con Parral, traemos retos entre estados para la movilidad del ganado”, señaló.

Álvaro Bustillos, titular de la Unión Ganadera, comentó que la única forma efectiva para solucionar este problema es la liberación de mosca fértil. | Foto: Especial.

De acuerdo con lo que explicó, actualmente se están aplicando protocolos similares a los de exportación para que el ganado que busque entrar a Chihuahua sea tratado como si fuera a exportación a los Estados Unidos, y pueda transitar por el estado, siempre y cuando sea ganado de la región del norte del país de estados como Coahuila y Durango y esté libre del gusano barrenador.

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Explicó que no se puede satanizar la situación, ya que además del tránsito del ganado existe una afectación en el aspecto económico, el cual ya es prolongado por el cierre de las fronteras a causa del gusano barrenador, por lo cual actualmente es un tema prioritario que a los ganaderos se les permita comercializar su ganado, no estén atados y no se les limite en los lugares donde se están detectando los casos.

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Sobre los contagios que actualmente se atienden, dijo que desde hace dos semanas que apareció el primer caso en Parral se ha comenzado a atender el perímetro focal y perifocal, donde han llegado brigadas de la SENASICA y del Gobierno del Estado, ya que se está trabajando de manera conjunta para atender esta situación.

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De acuerdo con lo que comentó, actualmente el Gobierno del Estado está dando kits a los productores para facilitarles el cuidado del ganado . | Foto: Especial.

En el perímetro de 20 kilómetros se está atendiendo al ganado con baños anti-larvicidas y otros aspectos, los cuales no tienen costo para los productores, pues son proporcionados por parte del Estado y la Federación.

De acuerdo con lo que comentó, actualmente el Gobierno del Estado está dando kits a los productores para facilitarles el cuidado del ganado y evitar que se propaguen más los casos del gusano barrenador.

El primer caso del gusano barrenador fue detectado el pasado 14 de julio en el municipio de Hidalgo del Parral.

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JACL