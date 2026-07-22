La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, acordó con directivos de Embraer fortalecer las condiciones para la expansión de la empresa en la entidad mediante mayores incentivos, la agilización de procesos en las cadenas de suministro y el otorgamiento de mayor certeza jurídica, con el objetivo de generar más y mejores empleos.

Durante un encuentro celebrado en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, la mandataria dialogó con los representantes de la firma brasileña sobre sus planes de crecimiento y el fortalecimiento de sus operaciones en Chihuahua, al tiempo que reiteró el respaldo de su administración para impulsar nuevos proyectos de inversión.

En la reunión se destacó que, el pasado 1 de julio, Embraer adquirió el 50 por ciento de la participación que Safran mantenía en la planta industrial EZ AIR, ubicada en la ciudad de Chihuahua, con lo que se convirtió en el accionista mayoritario de la compañía.

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"Estamos listos con infraestructura industrial, servicios y talento especializado que respalde la expansión de sus capacidades y operaciones actuales", afirmó Maru Campos ante los directivos de la empresa.

La representación de Embraer estuvo encabezada por Roberto De Deus Chaves, vicepresidente Ejecutivo de Compras Globales y Cadena de Suministro; Bruna Wilbert, directora de Compras; João Pedro Taborda, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, y Andreza De Souza Alberto, vicepresidenta de Personal, ESG y Comunicación Corporativa.

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A ellos, la gobernadora les aseguró: "Tengan la certeza de que Chihuahua ofrece seguridad jurídica y un entorno estable para las inversiones de largo plazo, un aspecto especialmente relevante en el contexto actual del T-MEC".

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Campos Galván estuvo acompañada por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

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Embraer es el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo y, tras concretar la adquisición total de EZ AIR en Chihuahua, se consolidó como la única empresa en México que manufactura la totalidad de los componentes de cabinas de aeronaves.

Con ello, Chihuahua fortalece su liderazgo en la industria aeroespacial nacional y se posiciona como un destino confiable para la inversión internacional.

Actualmente, la compañía genera alrededor de mil 100 empleos en el estado, cifra que podría incrementarse conforme avance su plan de expansión.

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aov/cr