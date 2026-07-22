Cuernavaca.- Una serie de ataques armados registrados en un lapso de menos de 24 horas en los municipios de Yautepec, Temixco y Cuernavaca dejó como saldo dos hombres muertos -uno de ellos localizado embolsado dentro de un inmueble- y dos personas heridas por impacto de proyectil de arma de fuego.

El hallazgo más reciente ocurrió la mañana de este miércoles en la colonia Lomas del Carril, en el municipio de Temixco, donde las fuerzas de seguridad localizaron el cadáver de una persona envuelto en bolsas de plástico negras dentro de una vivienda; la Fiscalía General del Estado (FGE) inició el levantamiento del cuerpo.

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Durante la madrugada de este mismo miércoles, un motociclista fue baleado sobre el Paso Exprés, a la altura de la colonia Acapantzingo en Cuernavaca, por sujetos armados en varias motocicletas que lo encañonaron, le dispararon y lo despojaron de su vehículo.

Horas antes, en la colonia Arboledas de Acatlipa, también en Temixco, un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos que huyeron a bordo de un automóvil Nissan March gris hacia la colonia El Estribo.

La racha violenta inició la tarde del martes en la colonia El Zarco, en Yautepec, donde un hombre fue atacado a balazos en la calle 2 de Diciembre, sobreviviendo a la agresión para ser trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos.

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