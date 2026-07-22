Un nuevo hallazgo de restos humanos se registró durante las primeras horas de este miércoles en Villahermosa, luego de que una cabeza humana fuera localizada en el patio de un inmueble situado sobre la vía Periférico, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

El reporte fue realizado por ciudadanos alrededor de las 6:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes acordonaron la zona tras confirmar el hallazgo de la extremidad y de una cartulina con un mensaje de amenaza.

Peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las investigaciones correspondientes, la recolección de indicios y el retiro de los restos.

Este suceso se suma a otros hechos recientes, como el ocurrido apenas este martes sobre la carretera de la ranchería Río Tinto Tercera Sección, donde fueron dejados dos cuerpos desmembrados.

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Aunque los medios locales han registrado hallazgos continuos de restos y ejecuciones atribuibles al crimen organizado, las autoridades locales y federales no desglosan públicamente estadísticas sobre esta modalidad de mutilación en lo que va del año 2026.

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En este contexto, el diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Erubiel Alonso Que, denunció que Tabasco acumula 30 días consecutivos con homicidios diarios y criticó que las autoridades se encuentren “distraídas” con proyectos políticos rumbo a 2030, desatendiendo las crisis que enfrentan las familias tabasqueñas.

El legislador acusó a la FGE y al Gobierno de Tabasco de intentar ocultar las cifras reales de la delincuencia y reprochó que la entidad ocupe el primer lugar nacional en desempleo y se ubique entre los cinco estados con mayor percepción de inseguridad del país.

“Tabasco tiene 30 días de estar bañado en sangre. Todos los días en el territorio estatal aparecen muertos, descuartizados, asesinados, hombres, mujeres, más los que oculta el gobierno del Estado y los que oculta la Fiscalía. Esa es la realidad. Anoche pudimos ver que en una comunidad aquí cerca de la capital amanecieron varios cuerpos, varias bolsas negras, cabezas humanas. Ahí calla el gobierno, ahí calla porque quieren ocultar la información”, aseveró el diputado.

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