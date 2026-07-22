Culiacán. - Activistas de búsqueda localizaron en zonas rurales de los municipios de Culiacán y Navolato restos óseos y vestigios de prendas de vestir de una persona del sexo masculino y descubrieron en dos fosas clandestinas los cuerpos en avanzado estado de descomposición de dos hombres.

En un primer reporte rastreadoras que se ubicaron en la comunidad del Quemadito, en la salida sur de la capital del estado, notificaron el hallazgo de restos óseos y partes desgastadas de ropa de hombre en las cercanías de un campo de cultivo agrícola.

Los elementos del ejército que acudieron al lugar delimitaron el área de un camino de terracería para conservar el sitio donde personal forense y peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias de la zona.

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En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, a espaldas del panteón, las activistas del colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso a Casa”, en sus excavaciones, en forma inicial descubrieron una fosa clandestina donde fue sepultada una persona del sexo masculino en forma clandestina.

Una vez que recibieron apoyo de elementos del ejército, la Policía Estatal y Municipal, con la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado, continuaron con sus búsquedas y en el mismo sitio, descubrieron una segunda fosa clandestina.

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Por los datos que se han dado a conocer, se trata de dos cuerpos de personas del sexo masculino en avanzado estado de descomposición, por lo que estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su estudio que permita establecer las causas de sus muertes y intentar identificarlos.