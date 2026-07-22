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AMD invertirá 5 mil millones de dólares en el capital de Anthropic, anunciaron ambos grupos estadounidenses, en el marco de una alianza que prevé asimismo un pedido masivo de procesadores para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
El acuerdo es una nueva muestra de la ambición del grupo de Santa Clara (California) de posicionarse como competidor del gigante Nvidia en el mercado de los chips de IA más avanzados.
Anthropic, desarrollador de Claude, planea adquirir hasta dos gigavatios de capacidad con chips de última generación de AMD, conocidos como Instinct MI450, según el acuerdo.
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El despliegue del primer gigavatio está previsto para comenzar en 2027, informó AMD.
"Esta colaboración combina el liderazgo de Anthropic en IA de frontera (el más avanzado) con toda la potencia de la computación de alto rendimiento de AMD", afirmó la directora ejecutiva del fabricante, Lisa Su, en un comunicado.
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Su añadió que ambas compañías buscan acelerar la adopción de la IA a gran escala.
Con la asociación, AMD se ha comprometido a realizar "una inversión estratégica de capital de hasta 5 mil millones de dólares en Anthropic en el futuro", señaló la empresa.
mcc
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