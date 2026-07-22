Nueva York. El juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por cargos de tráfico de drogas, comenzará el 1 de junio de 2027, determinó hoy el juez en una breve audiencia en Nueva York.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn desde que las fuerzas estadounidenses los sacaron de su casa en Caracas en una redada en plena noche y los llevaron a Nueva York a principios de enero.

Ninguno de los dos habló durante la audiencia de 15 minutos celebrada el miércoles.

El presidente depeuesto apareció delgado, pero con buen aspecto, vestido con un mono de color caqui, de manga corta.

Maduro, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas, constató EFE.

Tanto él como su esposa se han declarado inocentes. Se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua si un jurado determina que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

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El juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha del juicio a petición de los abogados de ambas partes. Según el calendario aprobado, los abogados defensores comenzarán a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación.

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Fiscales y defensa propusieron de forma conjunta junio de 2027 como fecha para el inicio del juicio.

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"Este es un calendario realista. No creemos que se vaya a retrasar", dijo hoy en la sala el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, pero agregó que las partes informarían al tribunal si surgiera algún problema que pudiera poner en riesgo la fecha del juicio.

Pollack ha indicado que impugnará la legalidad de la detención y argumentará que el expresidente debería gozar de inmunidad, ya que la conducta de la que se le acusa ocurrió mientras ocupaba el cargo.

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ss/mcc