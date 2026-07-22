Zoé Robledo, director del IMSS, presentó avances del instituto a su cargo y del ISSSTE, como parte del Plan de Salud para el Oriente del Estado de México con 14 proyectos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Robledo mencionó el rescate del hospital general de subzona de Chicoloapan que iniciará operaciones en diciembre; la intervención del hospital pediátrico oncológico de Ecatepec que estaba abandonado desde 2007; y el hospital regional de especialidades de Chimalhuacán.

“Durante muchos años esta zona del Estado de México, el oriente, creció la población derechohabiente, pero no creció así la infraestructura y hoy estamos corrigiéndolo con estas obras”, dijo el director del IMSS.

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También destacó atención a tres unidades médicas familiares plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla, así como avances en los Centros de Educación y Cuidados Infantil en distintos municipios del Estado de México.

Al destacar el fortalecimiento de la red hospitalaria del IMSS-Bienestar en territorio mexiquense, Zoé Robledo mencionó que el ISSSTE trabaja en la construcción de un centro de medicina familiar en Naucalpan y otro centro de salud en Texcoco.

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“Del ejercicio de este 2026 de estas 14 obras, es un total de 5 mil 678 millones de pesos”, mencionó.

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