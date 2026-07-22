Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó avances del Plan Integral del Oriente del Estado de México con una inversión de 5 mil 377 millones de pesos con distintas obras.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Morales destacó el colector de Chalco que ya se encuentra en su segunda etapa de construcción con un avance del 72%: “En la temporada de lluvias anterior nos permitió que evitáramos afectaciones mayores, y este año, a pesar de las fuertes lluvias, ha funcionado muy bien”.

Sobre las obras de prevención de inundaciones, el director de la Conagua señaló seis enfocadas a disminuir los riesgos en Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

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“Ya está listo para entrar en operación el colector de Xochiaca y también el colector de Pinos”, anunció. En un enlace, Sheinbaum Pardo observó la puesta en marcha en Ciudad Nezahualcóyotl de la planta de bombeo Churubusco-Xochiaca para desalojar 16 mil litros por segundo para disminuir el riesgo de inundaciones en este municipio mexiquense.

“Estas obras de agua potable, como lo ha instruido la presidenta, tienen como objetivo fundamental incrementar en la zona metropolitana hasta en 8 mil litros por segundo con nuevas fuentes de abastecimiento del suministro de agua”, expuso.

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Indicó Morales que este año va a iniciar con 106 obras que van a ir aumentando, así como la inversión acumulada que es de 23 mil 317 millones de pesos. La inversión en el sexenio, apuntó, va a llegar a 30 mil millones de pesos.

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Destacó, entre otras, obras como la construcción de la potabilizadora Lago de Guadalupe para garantizar la entrega de agua a municipios y alcaldías de la Ciudad de México, con una inversión de 30 millones de pesos. Mencionó además el Sistema de Aprovechamiento de Lluvia en la Laguna de Zumpango con 9 mil 859 millones de pesos.

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