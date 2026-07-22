La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez no se ha mareado como otros gobernantes “que llegan al puesto y andan con camionetotas”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio en Toluca, Sheinbaum Pardo reconoció a Gómez como una mujer honesta, sencilla y trabajadora.

“Tiene algo muy especial, ella no se marea. Hay algunos gobernantes que llegan al puesto y ya andan con camionetotas, Delfina no, Delfina si algo le agradece el pueblo mexicano es que es la misma maestra de cuando daba clases en su escuela, con más responsabilidades y las asume”.

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“Pero ella es una mujer sencilla que atiende todos los días al más humilde y también al empresario más importante del Estado de México, esa es una virtud que pocos gobernantes tiene”, expresó.

La mandataria federal acusó que el Estado de México tuvo muchos años de abandonó y corrupción con los gobiernos del PRI.

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“Tres años apenas y comienza a verse en seguridad, ya se notan resultados”, declaró al admitir que hay muchas zonas de la entidad que todavía requieren “muchísimo trabajo”.

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“Hay muchos retos en el Estado de México; hay retos que tienen que ver desde la pavimentación, las banquetas, las luminarias en los municipios, la limpieza. O sea, desde lo más básico que tienen que hacer los presidentes municipales, que se va avanzando en la mayoría de ellos hasta temas más complejos como tener un sistema de salud que atienda a los 18 millones de habitantes”, dijo Sheinbaum.

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