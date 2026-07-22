La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios como parte de la estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles del país, aunque señaló que ello dependerá de la disponibilidad de recursos públicos.

Durante su conferencia en Toluca, la mandataria explicó que el gobierno federal trabaja en diversas alternativas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y adelantó que, una vez concluida la propuesta integral, será presentada públicamente.

Detalló que una de las medidas contempla la aplicación de mecanismos de liberación anticipada para personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos legales, particularmente adultos mayores o quienes, por distintas circunstancias, puedan acceder a ese beneficio.

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“Una parte tiene que ver con liberaciones tempranas de aquellas personas mayores de edad o que por distintas razones es factible su liberación. Y la otra es ampliar los espacios. En eso estamos trabajando y cuando tengamos ya una propuesta, se las podemos plantear”, explicó.

Cuestionada sobre si el gobierno analiza la construcción de nuevos penales, Sheinbaum respondió que esa opción permanece sobre la mesa.

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“Puede ser, puede ser. El asunto son los recursos, cómo los obtendríamos, pero el objetivo es que no haya sobrepoblación en los centros penitenciarios”, afirmó.

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