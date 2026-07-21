La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes encabezará un reconocimiento a los elementos que participaron en el Operativo Kukulkán, implementado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que el dispositivo de seguridad fue "realmente un éxito".

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum también criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de respaldar una publicación ofensiva hacia los migrantes mexicanos tras su viaje a Nueva York para asistir a la final del torneo.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria informó que el homenaje se realizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, donde también se presentará una evaluación integral de los resultados del Mundial una vez que se cuente con las cifras definitivas de turismo y derrama económica.

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Integrantes de la Guardia Nacional participan en el Operativo Kukulkán. Foto: Especial

"Hoy tomamos la decisión en el Gabinete de Seguridad de que el próximo martes vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron en el Operativo Kukulkán, que fue realmente un éxito", señaló.

Sheinbaum afirmó que, a su juicio, México fue la mejor sede del Mundial 2026 entre los tres países anfitriones, gracias a la organización, al operativo de seguridad y, sobre todo, "a la alegría del pueblo de México", que, dijo, se transmitió a los visitantes y al mundo.

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En otro tema, la Presidenta respondió a los cuestionamientos sobre su visita a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial y rechazó las versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que sería detenida al ingresar a territorio estadounidense.

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Afirmó que recibió una cálida bienvenida de mexicanos en Nueva York, quienes esperaron durante horas para saludarla pese al retraso de su vuelo, por lo que calificó ese encuentro como "muy emotivo".

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Sin embargo, consideró "muy triste" que, en ese contexto, se difundieran publicaciones en redes sociales en las que se pedía la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego por publicación sobre migrantes

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro

La Mandataria señaló directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien reprochó haber compartido una publicación del usuario José Díaz con el mensaje: "ICE, haz lo tuyo", en referencia a su presencia en Estados Unidos.

"Es inaudito que un mexicano pueda poner eso en su red social y que un empresario mexicano lo coloque en su propia red", expresó.

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Sheinbaum sostuvo que el mensaje no constituye una ofensa hacia ella en lo personal, sino hacia los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

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"Esto no es un asunto de la Presidenta; es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento a los migrantes mexicanos que trabajan todos los días para ayudar a sus familias y también a la economía de otra nación", dijo.

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La titular del Ejecutivo consideró que, como mínimo, quienes difundieron ese contenido deberían ofrecer una disculpa, al estimar que las publicaciones resultan especialmente ofensivas en el contexto de las recientes acciones migratorias y los fallecimientos de mexicanos relacionados con operativos del ICE.

"Es una absoluta ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. De verdad, mínimo deberían de disculparse", concluyó.

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