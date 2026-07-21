Universal Deportes | 21-07-26 | 11:54 | Actualizada | 21-07-26 | 11:54 |

Toluca y Pumas protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete emociones en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos regresan a casa con la misión de sumar su primera victoria del torneo ante su afición, mientras que los universitarios buscarán demostrar que tienen argumentos para pelear por los puestos de privilegio.

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El conjunto escarlata sabe que jugar en el infierno suele representar una ventaja importante. Con un plantel diseñado para ser protagonista, Toluca llega tras derrotar (0-2) a Chivas, un golpe que para los dirigidos por Antonio Mohamed dio mucha confianza.

Por su parte, Pumas afronta una prueba exigente en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano. La escuadra universitaria llega con la intención de mostrar una mejor cara, luego de ser goleado en su presentación en casa (0-3) ante Pachuca.

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HORARIO Y CANAL PARA VER EL JUEGO DE TOLUCA Y PUMAS

  • Toluca vs Pumas
  • Fecha: Martes 21 de julio
  • Hora: 21:05
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Transmisión: Azteca 7/FOX One

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