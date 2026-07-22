A más de la mitad del 2026, se han reportado la muerte de al menos seis periodistas en diferentes estados del país.

Todos los casos han sido por ataques armados contra los trabajadores de medios de información.

Al menos tres de los hechos, se han reportado en Veracruz.

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Carlos Castro

El 9 de enero el reportero del portal Digital Código Norte fue asesinado al interior de un restaurante bar, donde estaba con su familia en el municipio de Poza Rica ubicado al norte de Veracruz.

De 26 años, se desempeñaba como director y reportero especializado en temas de seguridad pública y "nota roja"

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Roxana Rivera

La comunicadora fue sacada a la fuerza de su domicilio por hombres armados, en el municipio de Nanchital, Veracruz el pasado 2 de junio. El hecho conmocionó a México ya que la irrupción armada quedó grabada en video.

El 3 de julio, las autoridades confirman su muerte. autoridades informaron que hallaron restos que dieron positivo a su identidad.

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Luis Ángel López

El 11 de junio, Luis Ángel López, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, fue asesinado.

El crimen del comunicador ocurrió en el municipio de Poza Rica, una región con altos niveles de inseguridad.

Tenía medidas cautelares de la Comisión para la protección de periodistas.

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Alex Serna

El 4 de julio, la Fiscalía de Guerrero confirmó que el hallazgo de un cuerpo encontrado con señas de tortura pertenece a Alex Serna, ambientalista y comunicador de Zihuatanejo, quie llevaba 12 días desaparecido.

El cadáver fue trasladado al Semefo de Zihuatanejo donde se encontraba como no identificado. El cadáver, según personal del Semefo, estaba en estado de descomposición y son señas de tortura.

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Josué Martínez Contreras

El 16 de julio, Director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en Puebla.

Martínez fue asesinado frente a su hijo de 13 años y su madre.

Martínez Contreras era el director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, una página en Facebook centrada en la información local y cobertura de temas de seguridad de alto impacto en la región.

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Francisco Alejandro Leyva

Este 22 de julio, Francisco Alejandro Leyva fue asesinado de varios disparos de armas de fuego.

El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, y fue perpetrado por al menos dos motociscarios.

Alejandro fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón".

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