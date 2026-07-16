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Culiacán.- El empresario, Jorge Octavio Cortez Jiménez, identificado como el agresor de una mujer en el hotel Park Rife Paradox, de la Ciudad de México, ha sido vinculado con grupos delictivos de Sinaloa a partir de panfletos.
En septiembre de 2024, recién iniciadas las disputas violentas entre Los Chapitos y Los Mayitos, las dos fracciones en que se dividió el Cártel de Sinaloa, en ciudad de Culiacán se lanzaron panfletos desde avionetas, y también fueron distribuidos en forma manual, en los que se exhibían nombres de políticos, influencers y empresarios, entre los que se mencionó a Jorge Octavio Cortez Jiménez, presuntamente ligados a Los Chapitos.
En dichos volantes estaban los rostros y nombres de 19 personas, a las que se señaló de formar parte de un grupo de defraudadores inmobiliarios y lavadores de dinero.
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Jorge Octavio Cortez Jiménez también enfrenta denuncias por fraudes inmobiliarios en Mazatlán, incumplimiento de contratos de adjudicación de departamentos y residencias en varios cotos, muchas de ellas ya liquidados por inversionistas, locales, nacionales y extranjeros.
En 2020, el grupo Universal Inmobiliario y de Industria sacó en preventa departamentos del proyecto, denominado “Citadel”. La empresa, en la que aparece como responsable Jorge Octavio Cortez junto con otros tres socios, adquirió por 21 millones 120 mil pesos el terreno para el proyecto Torres Triana.
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Con pagos de anticipos como enganche de 77 compradores inició la construcción, sin embargo no se cumplieron los plazos de terminación de las edificaciones, por lo que en abril de 2025 los afectados presentaron denuncias por abuso y fraude inmobiliario.
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Los inversionistas han denunciado que en una revisión en el Registro Público de la Propiedad descubrieron que la empresa contrató créditos bancarios, dando como garantía el inmueble del proyecto Torres Triana.
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Con fecha 22 de junio de 2022, a través de nuevos fideicomisos constituidos, con la nominación Kapitaliza, se suscribió un nuevo crédito bancario por 104 millones de pesos, presuntamente para concluir las obras, sin embargo, se desconoce el destino del dinero.
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