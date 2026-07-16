Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, burló a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gabinete de seguridad porque durante medio año lo tuvieron bajo custodia y no lograron identificarlo como el piloto del avión que trasladó al capo Ismael Zambada García, El Mayo, a Estados Unidos.

Lo anterior, pese a que presumieron que era el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, tras detenerlo el año pasado en la capital sinaloense, a donde regresó luego de haber cumplido la misión encomendada por Los Chapitos.

La FGR admitió que apenas en junio lo descubrió, luego de que la fiscal Ernestina Godoy Ramos y su equipo de investigadores realizaron peritajes de audio y de huellas dactilares obtenidos de la aeronave Beechcraft King Air 200 utilizada para trasladar al fundador del Cártel de Sinaloa a Nuevo México, que confirmaron su identidad.

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“En junio de 2026 la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 26 de julio de 2024 a Ismael ‘N’ y Joaquín ‘N’, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos”, reveló.

Tras ser detenido en la zona rural de Culiacán, Sinaloa, en febrero del año pasado, Núñez Ojeda se identificó con otro nombre ante el Ministerio Público Federal, pero se estableció su verdadera identidad luego de pruebas periciales, argumentó la institución ministerial.

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Refirió que este sujeto fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que ocurrió en febrero del año pasado, e identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa con riesgo para la seguridad nacional.

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Sin embargo, al ser interrogado sobre su participación en la célula delictiva de Los Chapitos negó cualquier relación con la organización criminal en pugna por el control de Sinaloa, aseguró la FGR.

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Luego, expuso la dependencia, El Jando fue expulsado a Estados Unidos junto con otros 25 narcotraficantes, en agosto del año pasado, porque representaban un peligro para la seguridad nacional, sin saber que el sujeto era el testigo principal del secuestro y traslado al país vecino de El Mayo Zambada, quien la próxima semana recibirá cadena perpetua en una Corte de Distrito de Nueva York.

En conferencia de prensa del 8 de julio, la fiscal Ernestina Godoy adelantó que derivado de dictámenes periciales en materia de audio sus investigadores habían logrado la identificación del piloto, pero no reveló el nombre.

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Incluso, su fiscal de Control Regional, David Boone de la Garza, reveló que fue deportado a México por autoridades estadounidenses, donde siguió cometiendo delitos.

“Es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto”, comentó Boone de la Garza.

Una semana después, la FGR admitió en una tarjeta informativa que Mauro Alberto Núñez Ojeda es el nombre del piloto del avión que llevó a El Mayo a Estados Unidos, y que lo entregaron sin saber que era el principal testigo de este caso que sacudió el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y marcó la historia del narcotráfico en México.

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No obstante, la institución afirmó que su entrega al gobierno del país vecino del norte no concluye las investigaciones que lleva a cabo sobre este caso, pues puede solicitar nuevas diligencias mediante la asistencia jurídica.

Presidenta tampoco sabía

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, al momento de la entrega las autoridades del gabinete de seguridad desconocían que Núñez Ojeda era el piloto involucrado en el traslado de El Mayo Zambada.

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“Se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto. Eso es lo que comenta la fiscalía y ellos ya tendrán que dar más información sobre todo de este caso”, comentó.

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Desde Palacio Nacional, la Mandataria morenista señaló que la entrega de El Jando se realizó por decisión del Consejo Nacional de Seguridad, cuyos integrantes realizaron un análisis exhaustivo del perfil de cada uno de los enviados a Estados Unidos y del riesgo que representaban para el país.

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“Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debían enviarse, y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México”, dijo la Presidenta.

Sheinbaum Pardo agregó que el objetivo de esa decisión fue proteger a la población y fortalecer la seguridad nacional.

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En febrero de 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presumió la detención de Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, a quien identificó como el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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