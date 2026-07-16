Uno de los ejes que contempla el Festival Internacional Cervantino para su edición número 54 es el equilibrio entre artistas emergentes, proyectos consolidados y diversidad. Un año en el que Francia será el invitado de honor y varios estados representarán a México, sin que uno o un par sean los invitados locales tal como sucedía desde hace varias ediciones.

Antes de poner sobre la mesa el nombre de las compañías invitadas, explica Valeria Palomino, directora de Promoción y Festivales Culturales, en muchas reuniones se habló de lo que se quería presentar: “Ya nos pasó un poco desde el año pasado con Reino Unido. Pero, desde luego, las embajadas y los países tienen también sus propios ejes temáticos y de apoyo a sus compañías. Ellos, por ejemplo, en estos momentos están muy interesados en apoyar a sus compañías más emergentes (...) El año pasado Reino Unido nos decía: ‘no queremos estar hablando de Shakespeare nuevamente. No es lo que queremos decir de Reino Unido en este momento, y no es porque no sea relevante, sino porque en la mente de todo el planeta está posicionado que Shakespeare fue inglés’. Entonces pasa un poco lo mismo con Francia”.

Diversidad, emergencia y colaboración interinstitucional fueron los tres temas que permitieron alcanzar acuerdos entre México y Francia, así como los proyectos relevantes, continúa la funcionaria: “Nosotros también planteamos y pusimos sobre la mesa las cuestiones más tradicionales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro público está buscando eso también: sí necesitábamos una orquesta, sí necesitábamos un grupo de danza, sí necesitábamos un grupo de música de cámara. Fueron propuestas negociadas desde nuestro lado porque conocemos a nuestro público. No queremos ni necesitamos un Cervantino que sea exclusivamente de propuestas emergentes. Debe estar equilibrado para nosotros. Así es el Festival, así es el país, así es la Secretaría de Cultura. El Instituto también tiene sus grupos artísticos que hacen un panorama completo. Hacemos a Puccini y Tosca, pero también a José Alfredo Jiménez”.

Una brevísima muestra de los platos fuertes de este año abarca la presencia de Mike Patton, Dabeull Live Band y la proyección de La bella y la bestia, de Jean Cocteau, con música de Philip Glass interpretada por la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

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